98 ألف انتهاك حوثي بحق المدنيين منذ 2014

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تدخل العاصمة اليمنية صنعاء، العام السابع وهي ترزح تحت وطأة استبداد المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا، حيث تحولت مدينة العم "سام" إلى معتقل واسع يئن سكانه من التوحش والتعذيب حتى الموت وتهجّر كل الطوائف الأخرى.

السنة السابعة استبدادا.. أنين صنعاء تحت الاحتلال الحوثي

وعشية الذكرى الـ6 لاجتياح صنعاء في 21 سبتمبر 2014، ما زالت المليشيا الحوثية تواصل إرهابها على السكان وترسل آلاف اليمنيين إلى المعتقلات الذين يرفضون الظلم والتعذيب حتى الموت في سجونها السرية، مستعينة بمحاكم صورية لا تتورع في اتخاذ قرارات إعدام بحق المناوئين لها سلميا.

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وأغلقت المليشيا الحوثية، مقرات 16 حزبا يمنيا وعشرات المنتديات في صنعاء، لتبقي عددا من الأحزاب الوهمية التي قامت بتفقيسها واستغلالها لتضليل المجتمع الدولي وإيهامه بأن هناك تعددية سياسية لازالت قائمة بصنعاء.