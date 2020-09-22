حصيلة دموية مروعة لإرهاب طالبان في أفغانستان

الخليج 365الثلاثاء 2020/9/22 03:19 م بتوقيت أبوظبي
كشفت الداخلية الأفغانية، الثلاثاء، أن هجمات لحركة طالبان قتلت 98 مدنيا خلال الأسبوعين الماضيين في 24 إقليما بخلاف العسكريين.
ووفق الإحصائيات الحكومية، قُتل ما لا يقل عن 98 مدنيا وأصيب 230 آخرون في هجمات مختلفة لطالبان رغم جهود السلام الجارية.
ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية عن طارق عريان، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن "طالبان أحدثت خسائر في الأرواح بين أبناء وطننا في 24 إقليما، وسقط أغلب الضحايا في إقليمي تخار ونانجارهار".
وقال مصدر أمني لقناة "طلوع نيوز" إنه ما لا يقل عن 30 من أفراد قوات الأمن - في المتوسط - قتلوا في هجمات طالبان خلال الأسبوعين الماضيين.
وفي الوقت نفسه، قُتل ما لا يقل عن 50 فردا من قوات الأمن، في اشتباكات وقعت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
ويأتي تصاعد أعمال العنف في ظل الجهود التي يقوم بها فريق مفاوضي جمهورية أفغانستان من أجل بدء محادثات مباشرة مع طالبان.
من جانبها، رفضت طالبان الإحصاءات التي أعلنتها وزارة الداخلية.
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