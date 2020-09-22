شكرا لقرائتكم بالتفاصيل.. تعرف على ممتلكات قادة إخوان مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الأحد القادم، دعوى قضائية أقامتها لجنة التحفظ على أموال الإخوان للتصرف ونقل ملكية أموال وممتلكات قيادات الجماعة، للخزانة العامة للدولة، وذلك بعد ثبوت تورط هؤلاء القيادات في تمويل ودعم الإرهاب واللجان النوعية المسلحة التابعة للجماعة مثل حسم ولواء الثورة.

وشملت القائمة كلا من مرشد الإخوان محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر، وأسرة الرئيس الراحل محمد مرسي، ومفتي الجماعة عبد الرحمن البر، كما تضمنت كلا من الدكتور محمد البلتاجي ومحمود غزلان وأسعد الشيخة وأمين الصيرفي وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد طه وهدان وأحمد دياب الديب ووزير التموين الأسبق باسم عودة ومحسن راضي ومحمود زناتي ورزق عمارة وبليغ النجار وإيهاب سلامة، ومحمد عبد الراضي عبود وأمير سويدان وصلاح القاضي وحسام أبو بكر وخالد نصار وهشام عجمي وحازم فاروق وأيمن هدهد وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق في عهد الإخوان.

تفاصيل ممتلكاتهم الخاصة

هذا وحصلت "العربية.نت" و"الحدث.نت"، على معلومات تكشف تفاصيل بعض ممتلكات هؤلاء القيادات وغيرهم من قيادات الجماعة، وهي ممتلكات خاصة بهم وبعيدة عن ممتلكات الجماعة.

وكشفت المعلومات أن خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة كان يمتلك شركة سلسبيل لخدمات الحاسب الآلي، وشررة زاد لتجارة التجزئة، ويمتلك نسبة كبيرة في شركة سنابل للتجارة وشركة الشهاب للسيارات وشركة سيوة لاستصلاح الأراضي وشركة زار للجلود، كما يمتلك مجموعة مدارس خاصة.

Advertisements

كما تضمنت أن أحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس الأسبق محمد مرسي، يمتلك حصة في شركة أدوية وشركة أخرى لتوريد المستلزمات الطبية للدول العربية، فيما يمتلك أسعد الشيخة قيادي الجماعة ونجل شقيقة محمد مرسي، حصة في شركة مصر للمقاولات، وكان يشغل وظيفة براتب كبير في شركة أدوية يمتلكها أحمد عبد العاطي، بينما يمتلك محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد حصة في شركة للمشروعات الزراعية تسمى الواحة، فضلا عن إشرافه على عدة مشروعات خاصة بالتنمية العمرانية مملوكة للجماعة، ويمتلك حسام أبو بكر عضو مكتب الإرشاد شركة للمصاعد، فيما يملك محسن راضي قيادي الجماعة مجموعة مدارس تسمى مدارس الفتح بمدينة بنها مسقط رأسه في القليوبية، وشركة للإنتاج الفني والسينمائي، ويمتلك خالد القزاز نجل عدلي القزاز قيادي الجماعة عدة مدارس خاصة في منقطة المقطم.

شركات عقارية

وتبين أن ممدوح الحسيني عضو مكتب الإرشاد والمرشد السري للجماعة في القاهرة يمتلك عدة شركات عقارية وشريك في شركة المدائن للإنشاءات والتصميمات مع قيادي الجماعة أحمد شوشة الذي يمتلك شركة للنقل البري وشركات طباعة.

كما يمتلك سعد الحسيني عضو مكتب الإرشاد شركة الحجاز لتوظيف الأموال ويمتلك رشاد المتيني قيادي الجماعة ووزير النقل في عهد الإخوان مكتبا للاستشارات الهندسية ويرتبط بشراكة مع الدكتور عمرو دراج الوزير الأسبق للتعاون الدولي والتخطيط في عهد الإخوان وقيادي الجماعة الهارب لتركيا في شركة للاستشارات الهندسية.

إلى ذلك، كشفت المعلومات أن حسن مالك قيادي الجماعة لديه عدة توكيلات تركية تجارية للأثاث تسمى استقبال وشريكا في عدة شركات مثل رواج للاستيراد وتصدير الأجهزة المنزلية وشركة فرجينيا للسياحة وشركة الأنوار للتجارة والتوكيلات.