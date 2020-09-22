شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان يعقد تدريبت للكوادر الحكومية بالسويس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المجلس القومى لحقوق الانسان، أنه انطلاقا من دور المجلس في التعاون والتنسيق ودعم وتطوير قدرات منظمات المجتمع المدني، نفذ المجلس ورشة تدريبية استهدفت عدد 23 جمعية ومؤسسة أهلية، من العاملين بنطاق محافظة السويس ، تعمل في مجالات حقوق الإنسان، التنمية المجتمعية ، الصحة ،وحماية المستهلك، ومكافحة الفساد بمشاركة مدير إدارة الجمعيات وممثل الاتحاد الاقليمي للجمعيات بالمحافظة .

وأضاف المجلس فى بيان له :"وفي هذا الشأن بدأت صباح اليوم الورشة التدريبية لكوادر ديوان عام محافظة السويس و الاحياء التابعة لها في إطار تفعيل سياسة المجلس في دعم ورفع قدرات العاملين بوحدات حقوق الإنسان بالمحافظات المختلفة بما يصب في مصلحة الوطن و يحقق الفاعلية و الكفاءة لتلك الادارات المعنية بحقوق الانسان في الاجهزة التنفيذية".

يذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان عقد من قبل اجتماعه الدوري الثالث والثمانون بتشكيله السادس برئاسة محمد فايق رئيس المجلس وبحضور السفير مخلص قطب الأمين العام وأعضاء المجلس، وناقش الاجتماع عددا من الملفات والتقارير المتعلقة باستراتيجية عمله وخطته التنفيذية التي تهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.

واستعرض المجلس مشروع استراتيجية عمل المجلس2021-2024المعنونه (استراتيجية جديده لواقع متغير ) وهو مشروع يتضمن خبرة المجلس وفق استراتيجياته السابقة، والتحديات الجديدة التي برزت علي ساحة العمل الوطني وتطلعات المجلس لسبل تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وبعد مناقشات مستفيضة انتهي المجلس الي الموافقة علي مشروع الاستراتيجية.