الصحفيين: فتح باب لجنة تحت التمرين للمؤجلين من ٢٧ سبتمبر إلى ١١ أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة فتح الباب للمؤجلين من لجنة تحت التمرين في الفترة من ٢٧ سبتمبر إلى ١١ أكتوبر ٢٠٢٠ لاستكمال الأوراق، والتي تشمل خطاب جهة العمل وبرنت التامينات، وذلك تمهيدا لانعقاد اللجنة.

وأكد خالد ميري وكيل النقابة أن اللجنة ستبحث فور انتهاء لجنة المؤجلين فتح باب التقديم للجنة الجديدة تحت التمرين، وأن اللجنة تدرس أن تتضمن المقابلة التي ستجريها مع المتقدمين الجدد للجنة تحت التمرين أسئلة تحريرية بالإضافة للأسئلة الشفوية المعتادة، وذلك استكمالا لعملها بضمان الشفافية الكاملة في اختيار المتقدمين للانضمام إلى النقابة .