بالأسماء.. 11 مصابًا في دمياط بسبب حادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
أصيب 11 شخصًا من أهالي مركز فارسكور في دمياط، في حادث سير على طريق محور 30 يونيو، اليوم الثلاثاء، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة في الإسماعيلية.
وأكد شهود عيان، أن سيارة أجرة "ميكروباص"، تعمل على خط مركز فارسكور في دمياط، كانت تقل عددا من الأشخاص اصطدمت بجدار خرساني يفصل بين الطريقين، ما أدى إلى تهشم الوجه الأمامي للسيارة بسبب السرعة الجنونية.
وكشفت الفحوصات الطبية عن أن الإصابات تتراوح بين خطيرة ومتوسطة، ومعظمها كسور وكدمات واشتباه في نزيف، بحسب مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية.
والمصابون هم: عماد السيد، ومحمد فوزي محمد، ومحمد الشرياني، والسيد صابر أبو شريف وحسن إيهاب سلبة، وفوزي إسماعيل، حسام المتولي المتولي، وأحمد حامد الباز، ويوسف أحمد السعيد والأمير السيد أحمد، وأحمد علي محمد.
جرى تحرير محضرًا بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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