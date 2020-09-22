10 مصابين و3 قرارات عاجلة.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" بملاهي مطروح- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - أصيب 10 أشخاص، بينهم 6 أطفال، بكسور وجروح، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إثر سقوط لعبة الصاروخ الترفيهية بمدينة ملاهي بمرسى مطروح.

تلقت مديرية أمن مطروح إخطارا من مستشفى مطروح العام يفيد وصول 10 مصابين إثر سقوط لعبة الصاروخ بـ "ملاهي البوسيت" نتيجة قطع مفاجئ لـ"سير" اللعبة المشار إليها.

وألقت إدارة البحث الجنائي القبض على مالك الملاهي والمستأجر والتحفظ عليهما، وباشرت النيابة العامة سماع أقوال المصابين وشهود العيان.

وأصدرت النيابة العامة 3 قرارات عاجلة تتضمن غلق الملاهي المشار إليها والتحفظ على مالكها والمستأجر لها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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ووفقا للدكتور الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، جرى الدفع بـ6 سيارات إسعاف ونقل المصابين من موقع الحادث إلى المستشفى العام، لافتا إلى أن إصابتهم تتراوح بين كسور وجروح وكدمات وجارٍ تلقيهم العلاج اللازم.

والمصابون هم "أمل صلاح الدين عاشور، ٥٢ عاما، مقيمة الإسكندرية، أحمد أشرف مصطفى، ١٠ سنوات، مقيم الإسكندرية، مريم جرجس ظاهر 15 عاما، مقيمة الجيزة، نادين محمد السيد، 10 سنوات، مقيمة الإسكندرية، نادية حسنى حسن، 39 عاما، مقيمة الإسكندرية، نرمين حسني حسن، 35 عاما، مقيمة الإسكندرية، يوسف محمد السيد، ١٠ سنوات، مقيم الإسكندرية، يوسف جرجس ظاهر، 11 عاما، مقيم الجيزة، محمد أشرف عبد الله، 23 عاما، مقيم القاهرة، ركان محمد السيد، ٧ سنوات".

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع الحادث وسقوط لعبة الصاروخ من ارتفاع يقارب الـ10 أمتار بالملاهي المشار إليها.