كشف لغز سرقة مشغولات ذهبية من داخل منزل بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث:
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، لغز سرقة مشغولات ذهبية من داخل منزل أحد المواطنين بأسيوط، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "سباك"، تم ضبطه.
تبلغ لقسم شرطة ثاني أسيوط بمديرية أمن أسيوط من (أحد المواطنين- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية - جهاز لاب توب) من داخل مسكنه.
تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة إدارة البحث الجنائي بأسيوط وقطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سباك – مقيم بالمنيا) واختبائه لدى أحد أقاربه بمحافظة الغربية.
عقب تقنين الإجراءات والاشتراك مع مديرية أمن الغربية تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته (جهاز لاب توب - مجموعة من الفيزا كارت – خاصة بالمجني عليه) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأضاف بتصرفه بالبيع فى المشغولات الذهبية لمالك محل مشغولات ذهبية بالمنيا.
عقب تقنين الإجراءات والاشتراك مع مديرية أمن المنيا تم ضبط مالك المحل وأرشد عن المسروقات، وبعرضها على المجني عليه تعرف عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.
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