خفايا زعيم داعش الجديد أمير المولى

مر حوالى العامِ تقريبًا على قتلِ زعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي و لم تُعرف الكثير من الحقائق بعد عن خلفِه الجديد.

ولكن هذا على وشك أن يتغير.

هذه بطاقةُ الهويةِ العراقيةِ لزعيم داعش الحالي: أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى.

قبل اثني عشرَ عاما، في من العام الفين وثمانية 2008 ، القت القواتُ الأمريكية في العراق القبضَ على أمير المولى في الموصل. كان المولى حينها ينتمي إلى تنظيم "دولة العراق الإسلامية". استجوبه الجيشُ الأمريكي

بشكل مكثفٍ وتم تدوينُ جلساتِ الاستجواب في ملفاتٍ تعرف بإسم "تقارير الاستجوابِ التكتيكية".

ثلاثةٌ من هذه التقارير أحملها هنا بين يدي. يسلط محتواها الضوءَ على حياة زعيمِ داعش الحالي.

تم الحصولُ على هذه المِلفاتِ الثلاثةِ من قبل مركز مكافحةِ الإرهاب سي تي سي في ويست بوينت في الولايات المتحدة الامريكية وقام المركزُ بمشاركتي بها حصريا.

وبحسَبِ محاضر ِ الاستجواب، فإن المولى ولد في أكتوبر من العام الف وتسعمِئة وستةٍ وسبعين 1976 في ناحية المحلبية العراقية.

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خلال التحقيق معه، قال المولى للامريكيين إنه عربيُ الأصل ما ينهي العديدَ من الشائعات التي تدعي بأن زعيم داعش الحالي هو من التركمان.

مصدر ٌعراقيٌ موثوق داخل المحلبية أكد لي وبشكل مستقل أن أميرَ المولى هو عربي ينتمي إلى قبيلة السلبي، وهي فخذٌ من قبيلة الموالي العربية.

منذ أكثر من قرن، يعيش أفرادُ قبيلة السلبي في مناطق يسكنها التركمان، بالقرب من المحلبية وتلعفر على سبيل المثال. لذا فإن قبيلةَ السلبي (وتكتب بالسين وليس بالصاد) قريبةٌ جدا من التركمان والعديد من أفرادها يتحدثون اللغة التركية بطلاقة.

في العام الفين وثمانية 2008، كانت لزعيم داعش الحالي زوجةٌ واحدة وابن واحد. اسم الزوجة: إسراء عبد الرحمن علي. اما والدته المتوفاة فهي سميرة شريف عبد القادر.

عند اعتقاله من قبل قواتِ التحالف كانت صفةُ المولى الرسمية في التنظيم: "امير شرعي عام" في الموصل.

في عام 2007 أصبح المولى نائب والي الموصل.

بعد انتهاء القوات الامريكية من استجوابه، تم تسليمُه إلى الحكومة العراقية التي قامت بعدها بإطلاق سراحه.

المصدر : قناة الان