من أبرز شيوخ المالوف بالجزائر، وفاة الفنان حمدي بناني بكورونا

توفي مغني المالوف الجزائري، حمدي بناني اليوم، الاثنين 21 سبتمبر 2020، بالمستشفى بمدينة "عنّابة" شمال شرق الجزائر، عن عمر ناهز 77 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكان الفنان قد نُقل قبل بضعة أيام إلى مستشفى "إبن سينا" في مدينته، حيث أُدخل إلى غرفة العناية المركّزة إثر إرتفاع غير طبيعي لحرارة جسده.

ويعتبر الشيخ حمدي البناني من أبرز شيوخ المالوف بالجزائر.