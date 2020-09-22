البرلمان العربي يمنح رئيسه وسام البرلمان تقديرًا لجهوده في نهاية رئاسته

منح مكتب البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، وسام البرلمان العربي تقديراً للجهود التي بذلها خلال رئاسته للبرلمان التي بدأت من شهر أكتوبر 2016 وتنتهي شهر سبتمبر ٢٠٢٠.



وذكر البرلمان العربي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن مكتب البرلمان العربي قرر في الاجتماع الذي عقده أمس الاثنين، في مقر البرلمان العربي بالقاهرة منح الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي هذا الوسام.



وأوضح أن الوسام يأتي تقديراً للجهود الكبيرة والأعمال المتميزة التي بذلها خلال رئاسة السلمي للبرلمان العربي في الفصل التشريعي الثاني (من شهر أكتوبر 2016 م إلى شهر سبتمبر 2020 م)، وما قام به من جهود لترسيخ مكانة البرلمان العربي وتفعيل دوره على الصعيدين الإقليمي والدولي.