اليونان: استئناف المفاوضات القبرصية يتطلب إنهاء التوتر الذي تتسب به تركيا

قالت رئيس جمهورية اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، إن استئناف عملية التفاوض لتسوية القضية القبرصية يتطلب تهدئة التوتر، الذي تسبب به السلوك العدواني التركي عن قصد منذ فترة في شرق البحر الأبيض المتوسط.
كيان واحد وسيادة واحدة وجنسية واحدة".
وقالت ساكيلاروبولو في حديثها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب القبرصي، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" الثلاثاء، "لا يمكننا التوصل إلى تسوية للقضية القبرصية إلا على أساس قرارات مجلس الأمن الملزمة للجميع، والتى تنص على تطور جمهورية قبرص إلى اتحاد فيدرالي ثنائي ذي منطقتين وطائفتين وذات
وتابعت أن "عمليات التنقيب والأبحاث الزلزالية غير القانونية المستمرة والممتدة للسفن التركية داخل مناطق تم ترسيمها وإعطاء تراخيص بشأنها في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، والجهود المبذولة لفرض أمر واقع جديد في مناطق الجرف القاري اليوناني، وتكثيف القوات العسكرية التركية في المنطقة، ما هي إلا جزء من هذا السلوك الهجومي التركي".
يشكلان الشغل الشاغل للسياسة الخارجية اليونانية، مشيرة إلى أن تسوية هذه المشكلة الدولية المتمثلة في الغزو والاحتلال سيسهم بشكل حاسم في أمن واستقرار منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط الأوسع.
وشددت على أن إنهاء الاحتلال التركي وإيجاد حل متفق عليه للمشكلة القبرصية،
وأضافت رئيسة الجمهورية اليونانية، أن بلادها أعربت بالفعل عن استعدادها للاستجابة بشكل إيجابي لمبادرة جديدة للأمين العام للأمم المتحدة والمشاركة فيها، في اجتماع غير رسمي في الوقت المناسب وعلى المستوى المناسب، وسط جو بناء لمناقشة القضايا الإجرائية لاستئناف المحادثات.
يُذكر أن قبرص مقسمة منذ عام 1974، عندما غزتها القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة، إذ تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى انسحاب القوات التركية واحترام وحدة أراضي وسيادة جمهورية قبرص.
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