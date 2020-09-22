اجتماع رئيس العراق بالحكومة وقادة الكُتل لمناقشة الانتخابات المبكرة

أقام الرئيس العراقي اجتماعا في القصر الحكومي ببغداد، بحضور رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومعظم قادة الكتل السياسية الممثلة في البرلمان، وفقًا لروسيا اليوم.

وجرى خلال الاجتماع بحسب بيان حكومي، نقاش صريح وشامل حول آخر التطورات الأمنية والسياسية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك الموازنة الاتحادية، فيما ركز الاجتماع على أهمية إجراء الانتخابات النيابية المبكرة المقبلة وضمان أن تكون حرة ونزيهة تراعي المعايير الدولية.

وأكد المجتمعون أيضا على ضرورة إسراع مجلس النواب بالتصويت على قانون الانتخابات الجديد بصيغته النهائية الكاملة في أقرب وقت، وضرورة الاسراع في تشريع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية.

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وشددوا على لزوم اعتماد البطاقة البايومترية حصرا للتصويت في الانتخابات المقبلة، كما دعوا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين الناخبين في كافة انحاء العراق من الحصول

على بطاقاتهم الانتخابية في وقت مناسب، دون استثناء النازحين والمهجرين.

وطالب المجتمعون مفوضية الانتخابات بمضاعفة جهودها استعدادا لإجراء الانتخابات المقبلة، وشددوا على أهمية تكثيف دور الأمم المتحدة في دعم المفوضية وتعزيز قدراتها في إجراء الانتخابات، فضلا عن مراقبتها، بما يضمن نزاهتها وشفافيتها.

واستنكر المجتمعون بشدة ودانوا كافة الاعتداءات على المنشآت العراقية والأجنبية التي شهدتها البلاد مؤخرا، بما فيها إطلاق صواريخ استهدفت مرافق دبلوماسية رسمية ومنازل مواطنين أبرياء. معتبرين أن هذه الاعتداءات مهما كان مصدرها تمثل اعتداءات آثمة على السيادة الوطنية ومصالح الشعب العراقي.