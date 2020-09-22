الانتخابات الأمريكية.. نيفادا ترفض ادعاءات حملة ترامب

قام قاض اتحادي في ولاية نيفادا الأميركية برفض دعوى قضائية أقامتها حملة الرئيس دونالد ترامب بهدف منع الولاية من إرسال بطاقات اقتراع عبر البريد لكل ناخب مسجل هناك في انتصار قضائي للديمقراطيين قبل الانتخابات التي تجري في نوفمبر، وفقًا لسكاي نيوز.

و يعتبر هذا أحدث انتصار في سلسلة من الانتصارات للديمقراطيين في الولايات المتأرجحة ومن بينها ميشيغان وبنسلفانيا حيث قضت محاكم هذا الشهر بأن بطاقات الاقتراع التي

تصل عبر البريد في غضون فترة زمنية معينة بعد يوم الانتخابات في الثالث من نوفمبر لا بد من احتسابها ضمن الأصوات.

وعلى الجانب الآخر صرحت حملة ترامب إن قانون نيفادا الذي يتضمن بنودا تنص على أن بطاقات الاقتراع التي يتم تسلمها خلال فترة تصل إلى ثلاثة أيام بعد الثالث من نوفمبر لا بد

من احتسابها حتى إذا لم يكن عليها طابع بريد سيؤدي إلى التلاعب في الانتخابات.

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و رد خبراء إن التلاعب في الانتخابات أمر نادر جدا في الولايات المتحدة ولكن ترامب قال مرارا إن الزيادة المتوقعة في التصويت من خلال البريد بسبب جائحة فيروس كورونا ستؤدي إلى تزوير الانتخابات.

و ورد في حكم بتاريخ الجمعة ولكن نشر اليوم الاثنين رفض القاضي جيمس ماهان هذه القضية قائلا إن حملة ترامب لا تمثل ناخبي نيفادا وليس لها صفة قانونية لتقديم هذه الشكوى.

الأمر الذي لم ترد عليه حملة ترامب بعد على طلب للتعليق.