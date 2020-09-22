ليبيا تُسجل 847 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 847 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية ليصل إجمالى الإصابات إلى 28 ألفًا و796 حالة.
وأوضح المركز في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية أن طرابلس سجلت أعلى حصيلة إصابات بالفيروس وصلت إلى 497 حالة جديدة و57 حالة مخالطة، مشيرا إلى أن مجمل عدد الوفيات بلغ 450 حالة.
وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أعلنالتحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد الأحد، مؤكدا تسجيل 847 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد استلام 3598 عينة موزعة على المدن الليبية.
وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أن الحالات مفصلة بحسب المدن كانت أبرزها العاصمة طرابلس التي سجلت 497 حالة جديد و57 حالة مخالطة
وأكد المركز الوطنى لمكافحة الأمراض في ليبيا تسجيل 16 حالة وفاة جراء فيروس كورونا بينهم حالة في سرت، وحالة في مسلاتة، وثلاث حالات في اجدابيا، حالة في ترهونة، حالات في صرمان، حالة في زليتن، حالة في الزاوية، وحالة في باطن ، حالة في طبرق، حالة في غريان، حالة في زوارة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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