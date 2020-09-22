اقتصاد ألمانيا ينكمش أكثر من 5 % هذا العام

أعلن معهد "إيفو" الألماني، اليوم الثلاثاء، أن أكبر اقتصاد أوروبي سينكمش على الأرجح بنسبة 5.2 في المئة هذا العام، ليرفع توقعات سابقة بتراجعه 6.7 في المئة في أحدث مؤشر على أن الضرر الناجم عن جائحة كوفيد-19 قد يكون أصغر من المتوقع في البداية، وفقًا لما نشرته وكالة سبوتنيك.
ونقلت وكالة "رويترز" عن تيمو فولمرسهويزر، كبير الاقتصاديين، في "إيفو"، القول إن "التراجع في الربع الثاني والتعافي يتطوران الآن على نحو موات أكثر مما توقعنا".
وبالنسبة للعام المقبل، خفض "إيفو" توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الألماني إلى 5.1 في المئة من 6.4 في المئة من قبل. ويتوقع أن يحقق الاقتصاد
ومن المتوقع زيادة عدد العاطلين إلى 2.7 مليون هذا العام مقارنة مع 2.3 مليون في 2019، ثم سيتراجع إلى 2.6 مليون في 2021 وإلى 2.5 مليون في 2022.
وحذر المعهد من أن هناك مستوى مرتفعا غير مألوف من الضبابية المتعلقة بالتوقعات. وأشار إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا ومخاطر انفصال فوضوي لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ونزاعات تجارية لم تحل.
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