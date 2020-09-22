روسيا تعلن موعد تسجيل اللقاح الثاني ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة الروسية، أن تسجيل اللقاح الروسي الثاني من مركز "فيكتور"، سيكون بتاريخ 15 أكتوبر المقبل، وفقًا لما نشرته وكالة سبوتنيك.

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك ورفاة المواطنين "روس بوتريب نادزور"، أن مركز "فيكتور" الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا، يخطط لإجراء تجارب سريرية بمشاركة خمسة آلاف متطوع بعد تسجيل اللقاح ضد "كوفيد - 19".

وجاء في بيان الهيئة الروسية، اليوم الثلاثاء: "بعد تسجيل لقاح (إيبي فاك كورونا)، [لقاح ضد وباء كورونا] في تشرين الأول/أكتوبر 2020، من المخطط إجراء تجارب سريرية تشمل متطوعين ذوي أمراض مزمنة وتتراوح أعمارهم 60 عامًا فأكثر، إضافة إلى

إجراء تجارب سريرية بعد التسجيل باستخدام العلاج الوهمي بمشاركة خمسة ألآف متطوع بالغ من مختلف الفئات العمرية".

وكانت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، أعلنت قبل أيام، أن معهد "تشوماكوف" الروسي بدأ بالتجارب السريرية على لقاح كورونا، وأنه يعتمد على فيروسات حية.

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وقالت بوبوفا، في وقت سابق: "الآن مركز تشوماكوف أكمل بنجاح الاختبارات قبل السريرية للقاح الكامل للفيروس وسيقدم للعيادة لقاحًا يعتمد على فيروسات ضعيفة غير قادرة على التسبب في المرض، وهذا مثال جيد، لذلك حاليًا

لن أستطيع القول كم عدد اللقاحات المطلوبة".

وأعلنت، في وقت سابق، رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك ورفاة المواطنين "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، أن مركز الأبحاث الحكومي "فيكتور" سيكمل التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا في 30 سبتمبر/ أيلول.

أفادت الخدمة الصحفية للهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، في وقت سابق من الشهر الجاري، بعدم وجود آثار جانبية لاستخدام لقاح فيروس كورونا، الذي طوره مركز "فيكتور" الروسي أثناء التجارب السريرية، باستثناء بعض الألم في موقع الحقن.



وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن أواخر الشهر المنصرم، عن اقتراب ظهور لقاح روسي ثانٍ ضد فيروس "كورونا".

وأعرب بوتين عن ثقته بأن اللقاح الثاني سيكون موثوقًا وفعالًا، قائلًا: "متأكد من أن المتخصصين في معهد فيكتور سيصنعون دواءً رائعًا سيساعد الناس كثيرًا".