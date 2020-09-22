رسمياً.. إنتر ميلان يتعاقد مع التشيلي أرتورو فيدال قادما من برشلونة!

أعلن إنتر ميلان، اليوم الثلاثاء، التعاقد رسميًا مع لاعب الوسط التشيلي، أرتورو فيدال، قادمًا إليه من صفوف برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأعلن النادي الإيطالي الصفقة المذكورة، خلال بيان رسمي، عبر موقعه الرسمي، وقال إنه تعاقد مع التشيلي، أرتورو فيدال، لمدة موسمين حتى صيف عام 2022، مع إمكانية إضافة عام آخر.

وأضاف إنتر ميلان أن النادي نجح في التعاقد مع أرتورو فيدال من برشلونة بمبلغ مليون أورو فقط كحوافز مشروطة.

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وكان فيدال قد انضم إلى صفوف برشلونة قبل عامين، قادمًا إليه من بايرن ميونخ الألماني مقابل 18 مليون أورو، قبل أن يرحل الصيف الجاري، بناء على طلب المدرب الجديد، رونالد كومان.