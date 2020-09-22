أعلن إنتر ميلان، اليوم الثلاثاء، التعاقد رسميًا مع لاعب الوسط التشيلي، أرتورو فيدال، قادمًا إليه من صفوف برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية.
وأعلن النادي الإيطالي الصفقة المذكورة، خلال بيان رسمي، عبر موقعه الرسمي، وقال إنه تعاقد مع التشيلي، أرتورو فيدال، لمدة موسمين حتى صيف عام 2022، مع إمكانية إضافة عام آخر.
وأضاف إنتر ميلان أن النادي نجح في التعاقد مع أرتورو فيدال من برشلونة بمبلغ مليون أورو فقط كحوافز مشروطة.
وكان فيدال قد انضم إلى صفوف برشلونة قبل عامين، قادمًا إليه من بايرن ميونخ الألماني مقابل 18 مليون أورو، قبل أن يرحل الصيف الجاري، بناء على طلب المدرب الجديد، رونالد كومان.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. إنتر ميلان يتعاقد مع التشيلي أرتورو فيدال قادما من برشلونة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.