رصاص الأمن يصيب مشتبها فيه عرض أقرباءه لاعتداء جسدي في مكناس

استعمل ضابط أمن يعمل في المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة مكناس سلاحه الوظيفي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة اندفاع وتخدير قويتين، وعرض أحد المواطنين، وعناصر الشرطة لاعتداء جسدي خطير، باستعمال السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه، الذي كان تحت تأثير حالة تخدير قوية، إذ أحدث الفوضى في الشارع العام في حي “كاميليا” في مدينة مكناس، كما عرض أحد أقربائه لاعتداء جسدي، باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن يواجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة، ما اضطر موظف الشرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي، وإطلاق رصاصة أصابته على مستوى أسفل ساقه.

وأضاف المصدر ذاته أن الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي قد مكن من ضبط المشتبه فيه، وتحييد الخطر، الناتج عنه، قبل أن يتم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية في المستشفى، حيث نقل لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث تمهيدي من قبل الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.