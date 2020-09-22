حمدوك: اتفاق جوبا للسلام يحصن المرحلة الانتقالية

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك حرص الحكومة السودانية والتزامها بتنفيذ اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في جوبا، والذي وصفه بأنه سيحصن الفترة الانتقالية. وقال لدى لقائه وفد الجبهة الثورية السودانية برئاسة ياسر عرمان إن قطار السلام قد تحرك، وأن على الجميع الركوب فيه، وأن التحدي الأكبر الآن هو تنفيذ السلام على الأرض وفق الجدول الزمني المتفق عليه، وفقا للأتحاد.



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وقال مستشار رئيس الوزراء السوداني لشؤون السلام، جمعة كندة، إن اللقاء كان مثمراً، ويعد بداية للتشاور والتقدم لبداية فعلية لتنفيذ الاتفاق على أرض الواقع. وأضاف أن اللقاء تطرق للظروف الاقتصادية، وأن وفد الجبهة أكد أنه يسعى ليكون جزءاً من حل الأزمة الاقتصادية، كما تطرق اللقاء إلى ضرورة العمل المشترك لتطوير سياسة علاقات خارجية متوازنة، وأهمية هذا الأمر في وضع آليات تنفيذ اتفاق السلام. وقال عرمان إن الهدف من اللقاء كان الوصول لرؤية مشتركة حول أولويات تنفيذ اتفاق السلام، مؤكداً أن الآراء كانت متطابقة في هذا الصدد، وأن الجبهة تسعى لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفي القاهرة، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الالتزام الكامل بمواصلة دعم السودان ومؤسساته وأهله في كل ما يصب في تحقيق أهدافه وأولوياته الوطنية، وتمكينه من عبور تحديات المرحلة الراهنة. وأشاد خلال استقباله رئيس حركة تحرير السودان مناوي مني أركو على روح الشراكة التي تحلت بها الحكومة السودانية والحركات المسلحة في الوصول إلى اتفاق جوبا، وأبدى استعداد الجامعة للاستمرار في مساندة كل جهد يصب في دعم الأمن والاستقرار في السودان، وحشد الدعم العربي والدولي لتنفيذ استحقاقات السلام.