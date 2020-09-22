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كاليفورنيا تسابق الزمن وتواصل معركتها لإخماد الحرائق المشتعلة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

بعد خمسة أسابيع من اندلاع حرائق الغابات المميتة في كاليفورنيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى غير مسبوق والرياح العاتية، كافح أفراد الإطفاء الحرائق لتعزيز مكاسبهم في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى عودة الطقس القاسي والعاصف.

 

وخسرت كاليفورنيا بالفعل مساحات من الأراضي في حرائق الغابات هذا الصيف أكثر من أي عام سابق مع اندلاع عشرات الحرائق كان الكثير منها بسبب عواصف رعدية كارثية أحرقت قرابة 3.4 مليون هكتار منذ منتصف أغسطس.

 

وكان الرقم القياسي المسجل سابقا أقل من مليوني هكتار وكان في عام 2018.

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وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن أكثر من 19 ألفا من أفراد الإطفاء واصلوا معركتهم لإخماد 27 حريقا كبيرا في أنحاء الولاية حتى يوم الاثنين.

 

وقالت الإدارة إن الحرائق دمرت قرابة 6100 منزل ومبان أخرى وقتلت 26 شخصا بينهم ثلاثة من أفراد الإطفاء.

 

وأتت الحرائق التي اندلعت في أوائل الشهر الجاري على مليوني هكتار في ولايتي أوريجون وواشنطن ودمرت في المجمل 4400 مبنى وأودت بحياة عشرة أشخاص.

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