زكي نسيبة: العلاقات بين الإمارات والسعودية نموذج مثالي

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

أكد زكي أنور نسيبة وزير دولة، على النموذج المثالي الذي تبرزه العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والذي يرتكز على رؤية إماراتية تاريخية، صاغها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ، وسار على نهجها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مع متابعة من أخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحرص أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعززها الجيرة والأخوة، والإرث وروابط الدم والمصير المشترك.



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وقال في تصريح بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية، الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام - نفتخر في الإمارات بالعلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي تقوم على أرضية صلبة، ورؤية مُستقبلية ساهمت في تحقيق منجزات مُشتركة خلال العقود الماضية، ونتطلّع قُدماً إلى مواصلة المسيرة تجاه مستقبل مشرق يحمل توحيداً للرؤى والآراء، ويُرسّخ الانسجام التام والكامل لكافة القرارات المتّخذة من الدولتين الشقيقتين في جميع القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يحمل معها الاستقرار والرخاء والازدهار لشعوبهما والقاطنين على أراضيهما.

وتقدم بأصدق التهاني وخالص التبريكات إلى قيادة المملكة وحكومتها الرشيدة، وإلى الشعب السعودي الشقيق، راجياً المولى عزّ وجلّ أن يُديم على المملكة عزّها ورفعتها وازدهارها، وأن يُنعم عليها بالأمن والأمان.