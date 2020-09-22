تايلاند تعلن تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، لأشخاص كانوا في الحجر الصحي بعد قدومهم من الخارج، وبينهم مواطنة تايلاندية.



وأفادت صحيفة «بانكوك بوست» بأنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3511 حالة، بينما ظل عدد الوفيات عند 59 حالة منذ يوم الجمعة الماضي.

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ولم تظهر أعراض المرض على أي من الحالات الخمس، بحسب ما ذكره مركز إدارة أزمة «كوفيد-19».

وقد تعافى 3343 شخصاً من المصابين، بينما لا يزال هناك 109 أشخاص يتلقون العلاج في المستشفيات.