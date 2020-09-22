شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. البحسني: محلية حضرموت ستضطر لتوقيف تصدير النفط والان مع التفاصيل

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 هدد محافظ حضرموت، اللواء فرج سالمين البحسني، بوقف تصدير النفط إذا لم تستجب الحكومة لمطالب المحافظة.

Advertisements وقال محافظ حضرموت "أتّضح لنا الامر جلياً ويوم بعد آخر أن الحكومة تتخلى عن مسؤوليتها ودورها ووصل الأمر لأحتقان الشارع ذروته". وأضاف:"إن السلطة المحلية بحضرموت تبلغ القيادة السياسية بأنها ستضطر لايقاف تصدير النفط من ميناء الضبة".

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