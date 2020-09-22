- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى في مومباي إلى 20 قتيلاً والان مع التفاصيل
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
قالت الشرطة الهندية اليوم الثلاثاء إنه تم انتشال مزيد من الجثث من أسفل ركام مبنى انهار بالقرب من العاصمة المالية للهند مومباي، لترتفع حصيلة القتلى إلى 20 قتيلا.
وكان مبنى سكني مؤلف من ثلاثة طوابق في مدينة بيواندي قد انهار أمس الاثنين أثناء نوم معظم السكان. ويقدر أن أكثر من 60 شخصا كانوا في المبنى وقت انهياره.
قال المسؤول بالشرطة المحلية مالوج شيندي إن من بين القتلى تسعة أطفال. ومازالت عمليات الانقاذ مستمرة بمساعدة القوة الخاصة بمواجهة الكوارث.
ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن مسؤول بالقوة القول إن ما لايقل عن 20 شخصا مازالوا محاصرين تحت الركام.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى في مومباي إلى 20 قتيلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.