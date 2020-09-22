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ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى في مومباي إلى 20 قتيلاً

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

قالت الشرطة الهندية اليوم الثلاثاء إنه تم انتشال مزيد من الجثث من أسفل ركام مبنى انهار بالقرب من العاصمة المالية للهند مومباي، لترتفع حصيلة القتلى إلى 20 قتيلا.

 

وكان مبنى سكني مؤلف من ثلاثة طوابق في مدينة بيواندي قد انهار أمس الاثنين أثناء نوم معظم السكان. ويقدر أن أكثر من 60 شخصا كانوا في المبنى وقت انهياره.

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قال المسؤول بالشرطة المحلية مالوج شيندي إن من بين القتلى تسعة أطفال. ومازالت عمليات الانقاذ مستمرة بمساعدة القوة الخاصة بمواجهة الكوارث.

 

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن مسؤول بالقوة القول إن ما لايقل عن 20 شخصا مازالوا محاصرين تحت الركام.

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