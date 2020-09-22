شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف البرلمان الألماني بـ«طرد مشبوه» والان نبدء بالتفاصيل

اكتشف مسؤولون طرد مشبوه داخل مكتب البريد الخاص بالبرلمان الألماني (بوندستاج) صباح اليوم الثلاثاء. وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم الاستعانة بخبراء المفرقعات بشرطة برلين، وهم يفحصون الطرد الآن، وبحسب البيانات، استدعت شرطة البرلمان الخبراء لفحص الطرد المشبوه.

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