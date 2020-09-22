شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن عن لقاح ثاني ضد كورونا منتصف أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

قال جهاز مراقبة سلامة المستهلك الروسي اليوم الثلاثاء إن روسيا تتوقع تسجيل لقاح ثان محتمل للوقاية من كوفيد-19 بحلول 15 أكتوبر. وقام بتطوير اللقاح معهد (فيكتور) في سيبيريا، والذي أتم التجارب البشرية المبكرة عليه في الأسبوع الماضي.

وسجلت روسيا أول لقاح مرشح ضد كورونا والذي طوره معهد جماليا في موسكو في أغسطس. ولا تزال تجارب المرحلة الأخيرة، التي تشمل ما لا يقل عن 40000 شخص مستمرة.