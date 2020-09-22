شكرا لقرائتكم خبر عن قفزات قياسية في إصابات كورونا بروسيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 6215 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أكبر عدد للإصابات المسجلة خلال أربع وعشرين ساعة منذ 18 يوليو ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و115810 إصابات.

وأعلنت السلطات أيضا عن 160 حالة وفاة بالمرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما يرفع الإجمالي إلى 19649 في البلد الذي يبلغ تعداد سكانه حوالي 144 مليون نسمة.