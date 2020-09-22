شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. المدارس تستقبل 90% من الطلاب والان نبدء بالتفاصيل
صرح متحدث باسم وزارة التربية والتعليم الصينية اليوم الثلاثاء بأن حوالي 90 بالمئة من الطلاب في المدارس الابتدائية والمتوسطة والجامعات في أنحاء الصين، يمثلون 242 مليون طالب، عادوا الى المدارس والجامعات حتى يوم الجمعة.
وقال المتحدث شيوي مي، في مؤتمر صحفي، إن العديد من الطلاب الجدد لا يزالون ينتظرون الذهاب إلى الجامعات، نظرا لفتح الجامعات حسب جداول زمنية متداخلة لتخفيف ضغط السيطرة على فيروس كورونا.
وتابع أن التعليم المدرسي عاد إلى طبيعته بشكل سليم وكامل، "وهو ما يظهر أن نظام التعليم في البلاد صمد أمام اختبار رئيسي".
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