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كوريا الجنوبية تسجل 61 إصابة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

كوريا الجنوبية تسجل 61 إصابة جديدة بكورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس .

 

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وترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 23 ألفاً و106 إصابات، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء نقلاً عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

 

ومن بين الإصابات الـ61 الجديدة، كانت هناك 51 إصابة محلية و10 إصابات وافدة من الخارج.

 

كما سجلت البلاد 3 حالات وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 388 حالة.

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