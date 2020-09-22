"الخليج":  في اليوم العالمي للسلام يسطع نجم دولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، في اليوم العالمي للسلام يسطع نجم دولة الإمارات العربية المتحدة كقوة خير تعمل على إعلاء قيم التسامح والتعايش والوئام، وهذا التوجه ليس بغريب على الدولة التي تحمل مسيرتها شهادات عن أدوار ومواقف كانت دوماً نصيرة للإنسانية في كل مكان، وداعية للحوار وحل المشكلات والأزمات بالحسنى، واتخذت من السلام منهج حياة وهدفاً منشوداً تسعى إلى تحقيقه قولاً وفعلاً.



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وأوضحت صحيفة "الخليج"، الصادرة اليوم الثلاثاء تابعها "الخليج 365"، أن عالم اليوم يواجه تحديات عديدة تحول دون أن يعم الأمن والاستقرار في عدد من مناطق التوتر إذ تأتي مناسبة هذا العام مختلفة عن سابقاتها، فالبشرية جمعاء تعيش في وضع صحي حرج من جراء انتشار وباء كورونا، الذي حرم الناس من ممارسة حياتها الطبيعية، وأصبحت هزيمته معركة شاملة تلعب فيها الإمارات دوراً متقدماً سواء بإغاثة الشعوب التي تشكو نقصاً في وسائل الوقاية والعلاج، أو من خلال المساهمة الفعالة في سباق اللقاحات من أجل التوصل إلى وصفة طبية آمنة تعيد الطمأنينة إلى الناس في كل الأقطار، مؤكدة أن الإمارات حين تبادر في هذا المسعى الطيب، تنهض بمهمة سامية لتعزيز أواصر الأخوة والعمل على تجنيب شركائها في الإنسانية ويلات المآسي، إيماناً منها بأن التعاون المشترك هو في الأساس عمل من أجل المستقبل والسلام.

وأضافت : حين اتخذت الأمم المتحدة من الحادي والعشرين من سبتمبر يوماً للاحتفال بقيم السلام وتعزيزه بين جميع الأمم والشعوب، كانت حاجة المجتمع الدولي ملحة لإنهاء النزاعات والحروب والتفكير في ما يمكن أن ينفع في المستقبل، وقد كان لاختيار هذا اليوم مغازٍ عدة، منها أنه يتزامن مع انطلاق الأعمال السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي مناسبة تتجدد كل عام ويلتقي خلالها زعماء العالم من مختلف القارات والتوجهات ويتداولون إلقاء الخطب على منبر المنظمة الأممية، حيث يتم عرض وجهات النظر والسياسات، مشيرة إلى أن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسلام تجري هذا العام عن بُعد، على غرار اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وربما تكون المناسبتان مدعاة للتأمل على أمل التوصل إلى مقاربات غير مألوفة تساهم في تغيير كل شيء في حياة البشرية.

وقالت "الخليج" في ختام افتتاحيتها : بعد التجربة المريرة مع وباء كورونا وظروف الحجر والإغلاق الاقتصادي والعزل الاضطراري، يفترض أن يدفع الجميع إلى مراجعة كل القيم والقواعد التي تسود الحياة المعاصرة، ومع التمسك بالأمل والتفاؤل، يتوجب الاعتراف بأن هناك أخطاء استراتيجية ارتكبها المؤسسون لهذا العالم بما يشمل تقسيمات غير عادلة وإجحافات متهورة في قضايا عدة مازالت تنتظر الإنصاف .. وفي ضوء كل ما جرى وما يؤمل أن يتحقق يفترض أن تكون مناسبة هذا العام علامة فارقة تعيد الألق لقيم الخير والتعايش والسلام