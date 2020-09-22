صحيفة: ما يميز برنامج الإمارات الفضائي هو تسارع الإنجازات الواحد تلو الآخر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، خطوة جديدة ضمن سعي الإمارات المستمر نحو الريادة العالمية في مجال الفضاء، بعد أن استطاعت ترسيخ دعائم برنامجها الفضائي عبر إنجازات متتالية خلال سنوات قليلة كانت كفيلة بإرسال أول مسبار عربي للمريخ، بمهمة إنسانية وعلمية نبيلة تهدف إلى توفير معلومات دقيقة حول مناخ الكوكب الأحمر.



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وأشارت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الثلاثاء تابعها "الخليج 365"، إلى أن التعاون بين الإمارات ووكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، حظي بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لأهميته في تدريب رواد فضاء إماراتيين، بهدف صقل مهاراتهم والمشاركة مستقبلاً في إدارة مهام بمحطة الفضاء الدولية ولمدد طويلة، إضافة إلى تلقيهم تدريبات على السير الخارجي خارج المحطة.

وأكدت ان استراتيجية برنامج الفضاء الإماراتي تقوم بشكل أساسي على التعاون الدولي، من خلال عقد الشراكات واتفاقيات التعاون الهادفة إلى الاستثمار بالإنسان وتطوير قدراته، إلى جانب بناء جسور من المعرفة تصب في تحقيق الهدف الرئيس للدولة بحجز موقع مميز لها بين الدول المتقدمة في مجال علوم الفضاء.

وقالت "الاتحاد" إن ما يميز برنامج الإمارات الفضائي هو تسارع الإنجازات الواحد تلو الآخر، والتركيز على تعزيز الكفاءات الوطنية وتطوير الكوادر العلمية، وخلق جيل من رواد الفضاء يساهمون في تحقيق تطلعات الدولة ضمن خططها المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة.