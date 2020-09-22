شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الليرة التركية تسجل مستوى منخفضا قياسيا مقابل الدولار اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت الليرة التركية مستوى منخفضا قياسيا مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء، إذ يقيم المستثمرون احتمال رفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع للحد من تراجع العملة.



وسجلت الليرة 7.6440 مقابل الدولار في الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى على الإطلاق بعدما سجلت 7.6365 مقابل الدولار عند الإغلاق أمس الإثنين.

وهوت العملة التركية أكثر من 21% أمام نظيرتها الأمريكية منذ بداية العام الحالي.

وأكد تقرير صادر عن بنك “جولدمان ساكس” الأمريكي أن البنك المركزي التركي لم يعد قادرا على التدخل للسيطرة في ارتفاع العملات الأجنبية أمام الليرة مع تراجع احتياطيه من النقد الأجنبي.

وأنفق البنك المركزي التركي هذا العام جزءًا كبيرًا من رصيد احتياطي النقد الأجنبي في سبيل منع تراجع قيمة الليرة، في حين واصلت العملة تراجعها لتصل إلى مستوى قياسي منخفض جديد اليوم.

وأوضح تقرير العملاء الصادر عن ديفيد دالي وكليمينس جراف، الخبيرين الاقتصاديين في جولدمان ساكس، إلى ضرورة تشديد البنك المركزي التركي لسياسته المالية لإبطاء وتيرة الاستيراد وتشجيع دخول رؤوس الأموال إلى تركيا وتثبيط عملية الدولرة – الاعتماد على الدولار أو العملة الأجنبية عوضا عن العملة المحلية – وذلك نظرا لتراجع قدرته على التدخل في الأسواق بالتزامن مع تراجع احتياطيه من النقد الأجنبي.

وأوضح "جولدمان ساكس" أنه من المنتظر تراجع الدخل القومي بنحو 3.4% خلال عام 2020 الجاري بفعل تزايد القروض وذلك بعدما كانت توقعاته الأولية تشير إلى تراجع بنحو 5%.

وتوقع البنك أن عجز الميزان الجاري التركي قد يسجل 4% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.

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وقال التقرير إن الفائدة قد تختتم هذا العام عند مستوى 12% على أن ترتفع في النصف الأول من العام القادم إلى 14%.

ووفقا للتوقعات السابقة فإن الفائدة كانت سترتفع إلى 10% بنهاية العام الجاري ثم إلى 14% بنهاية العام القادم.

وأوضح التقرير أن الخطر الرئيس يكمن في لجوء السلطات إلى مواصلة دعم النمو واتخاذ إجراءات مشددة بشكل بسيط ومتأخر مؤكدا أن تأخر البنك المركزي في رفع معدلات الفائدة سيزيد الضغوط على الليرة التركية.

يُذكر أن سعر الفائدة يبلغ 8.25% منذ مايو/أيار الماضي.

هذا ومن المنتظر أن يجتمع مسؤولو البنك المركزي التركي يوم الخميس القادم لبحث السياسة المالية.

وتجاوز سعر صرف الدولار أمس الإثنين 7.59 ليرة، كما تجاوز اليورو 9 ليرات.

وسجل البنك المركزي التركي عجزًا إجماليًا بنحو 21 مليار دولار أمريكي من احتياطي النقد الأجنبي، كما أن حساب المعاملات الجارية سجل عجزًا خلال شهر يوليو/تموز 2020 بقيمة مليار و817 مليون دولار أمريكي، بعد أن كان قد سجل فائضا بقيمة مليار و990 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وخفضت وكالة موديز الدولية التصنيف الائتماني مؤخرا لعدد 12 بنكا في تركيا وذلك عقب خفضها التصنيف الائتماني الطويل المدى لتركيا إلى مستويات متقاربة مع دول كأوغندا وغينيا ورواندا.

وأوضحت موديز في بيانها قبل أيام أن تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا في الحادي عشر من الشهر الجاري لعب دورا في خفض التصنيف الائتماني للودائع الأجنبية الطويلة المدى الخاصة بـ12 بنكا في تركيا.