مقتل 26 إرهابيا في عمليتين عسكريتين ببوركينا فاسو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قتل 26 إرهابياً خلال عمليتين نفّذهما الجيش في بوركينا فاسو يومي 11 و13 أيلول/سبتمبر الجاري شمالي البلاد، بحسب ما أعلنت رئاسة الأركان.



وقالت رئاسة الأركان البوركينية في بيان، إنّه في 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، "شنّ الجيش عملية تمشيط لتعقّب مسلحين قتلوا 4 جنود في كمين، ما أسفر عن قتل 11 إرهابياً ومصادرة أسلحتهم".

Advertisements

وأضاف البيان أنّه بعد يومين، في 13 سبتمبر/أيلول "شنّت القوات البرية والجوية عملية عسكرية ضدّ مجموعة من الإرهابيين في مقاطعة لوروم. أتاحت العملية تحييد 15 إرهابياً ومصادرة أسلحتهم".

وكان الجيش البوركيني أعلن في 15 سبتمبر/أيلول، أنّه نجح قبل 4 أيام من ذلك في "تفكيك قاعدة إرهابية" و"تحييد إرهابيين" في منطقة تونغومايل بمقاطعة سوم.

وبوركينا فاسو الحدودية مع مالي والنيجر في غرب أفريقيا تشهد منذ 5 سنوات عمليات إرهابية أسفرت عن مقتل أكثر من 1100 شخص ونزوح أكثر من مليون آخرين من مناطق النزاع.

وأسفرت أعمال العنف الإرهابية والطائفية والعرقية في وسط منطقة الساحل، عن مقتل 4 آلاف شخص في مالي والنيجر وبوركينا فاسو في العام 2019، وفقاً للأمم المتحدة.