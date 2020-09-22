- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 26 إرهابيا في عمليتين عسكريتين ببوركينا فاسو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قتل 26 إرهابياً خلال عمليتين نفّذهما الجيش في بوركينا فاسو يومي 11 و13 أيلول/سبتمبر الجاري شمالي البلاد، بحسب ما أعلنت رئاسة الأركان.
وقالت رئاسة الأركان البوركينية في بيان، إنّه في 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، "شنّ الجيش عملية تمشيط لتعقّب مسلحين قتلوا 4 جنود في كمين، ما أسفر عن قتل 11 إرهابياً ومصادرة أسلحتهم".
وأضاف البيان أنّه بعد يومين، في 13 سبتمبر/أيلول "شنّت القوات البرية والجوية عملية عسكرية ضدّ مجموعة من الإرهابيين في مقاطعة لوروم. أتاحت العملية تحييد 15 إرهابياً ومصادرة أسلحتهم".
وكان الجيش البوركيني أعلن في 15 سبتمبر/أيلول، أنّه نجح قبل 4 أيام من ذلك في "تفكيك قاعدة إرهابية" و"تحييد إرهابيين" في منطقة تونغومايل بمقاطعة سوم.
وبوركينا فاسو الحدودية مع مالي والنيجر في غرب أفريقيا تشهد منذ 5 سنوات عمليات إرهابية أسفرت عن مقتل أكثر من 1100 شخص ونزوح أكثر من مليون آخرين من مناطق النزاع.
وأسفرت أعمال العنف الإرهابية والطائفية والعرقية في وسط منطقة الساحل، عن مقتل 4 آلاف شخص في مالي والنيجر وبوركينا فاسو في العام 2019، وفقاً للأمم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 26 إرهابيا في عمليتين عسكريتين ببوركينا فاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.