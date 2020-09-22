سلطنة عمان تؤكد مساندتها لمساعي السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت سلطنة عمان على مساندتها لفرص ومساعي السلام والحوار الإيجابي والتعاون مع سائر الأمم والشعوب، داعية إلى تعزيز قدرات الأمم المتحدة في مواجهة التحديات.



جاء ذلك ضمن كلمة رئيس مجلس الدولة بسلطنة عمان، الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الـ75.

وأشار إلى أن سلطنة عمان تنتهج في سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية نهجاً يحترم المبادئ النبيلة للأمم المتحدة وتساند فرص ومساعي السلام والتفاهم والتنوع الثقافي والتسامح والحوار الإيجابي والتعاون الوثيق مع سائر الأمم والشعوب، وفض النزاعات بالطرق السلمية وفق أحكام ومبادئ وقواعد القانون الدولي.

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ولفت إلى الشراكة الاستراتيجية لسلطنة عمان مع الأمم المتحدة، مؤكداً مواصلة السلطنة دعمها لهذه الشراكة وهي تعول على المكانة التي اكتسبتها الأمم المتحدة على مدى العقود الماضية منذ إنشائها.

وحث على ضرورة دعم وتطوير الأمم المتحدة بما يعزز من قدراتها وأدائها في مواجهة تحديات العصر، والقيام بدورها المحوري في العلاقات الدولية على أكمل وجه.

ومع استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في نيويورك، قرر قادة الأمم المتحدة عقد الاجتماعات الدورية للمنظمة الدولية، والذي يصادف الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسها، افتراضيا.