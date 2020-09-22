الأردن يؤكد على ضرورة إعادة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية هو سبيل السلام العادل وضرورة إقليمية ودولية، داعيا إلى العمل على إعادة المفاوضات بين الجانبين.



وأضاف الصفدي، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الـ75، أن "السلام العادل خيارنا الاستراتيجي وضرورة إقليمية ودولية، وسبيل تحقيق هذا السلام هو حل الدولتين الذي يجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل ولتنعم المنطقة وشعوبها بالسلام الذي يستحقونه".

Advertisements

وأكد على أن إعادة إطلاق مفاوضات جادة يجب أن يكون أولوية لعملنا المشترك: لافتا إلى أن الأردن ستبقى شريكة في بناء مستقبل أفضل للمنطقة.

وحركت الإمارات المياه الراكدة في القضية الفلسطينية عبر توقيع معاهدة السلام التاريخية مع إسرائيل التي كان أهم نتائجها وقف خطة لضم التي كان ستؤجج الصراع العربي الإسرائيلي.

وتوقفت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ أبريل/ نيسان 2014، جراء رفض وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب 1967 كأساس لحل الدولتين.

ومع استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في نيويورك، قرر قادة الأمم المتحدة عقد الاجتماعات الدورية للمنظمة الدولية، والذي يصادف الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسها، افتراضيا.