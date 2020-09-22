شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عودة العمرة بـ 40% من الطاقة التشغيلية على 3 مراحل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 حددت وزارة الحج والعمرة في السعودية الإطار الزمني لعودة العمرة في ظل التحول المؤسسي عبر ثلاث مراحل.

تبدأ الأولى بالسماح للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وبنسبة 40% من الطاقة التشغيلية الممكنة بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية والتنظيمية، وذلك بحسب ما أعلنته الوزارة في الملتقى الافتراضي الثاني لإثراء تجربة المعتمر التحول المؤسسي لشركات العمرة ومقدمي الخدمات للمعتمرين، الذي نظمته الغرفة التجارية بمكة المكرمة أول أمس، بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن ونائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط، بحسب صحيفة "مكة". Advertisements فترات عودة العمرة السماح بالعمرة للمواطنين والمقيمين بالداخل بنسبة 40 % من الطاقة التشغيلية الممكنة. السماح بالزيارة والعمرة من داخل المملكة وخارجها بحسب الطاقة التشغيلية الممكنة. السماح بالعمرة والزيارة للمواطنين والمقيمين بالداخل بنسبة 75% من الطاقة التشغيلية.

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