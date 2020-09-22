مجموعة العشرين تدعو إلى خطط فاعلة لتخفيف تداعيات «كورونا»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

شاركت وزارة المالية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، مؤخراً، في الاجتماع المشترك لوزراء المالية والصحة، ضمن مجموعة العشرين (G20)، الذي عقد عن بُعد، بهدف مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالاقتصاد العالمي، ومراجعة واعتماد البيان المشترك لوزراء الصحة والمالية لمجموعة العشرين، بشأن الاستجابة لتداعيات جائحة وباء «كورونا» المستجد (كوفيد 19).



وشارك في الاجتماع يونس الخوري وكيل وزارة المالية، ممثلاً لمعالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، والدكتور يوسف السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلاً لمعالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، إضافة إلى عدد من وزراء المالية والصحة من الدول الأعضاء وممثلي المنظمات الدولية والدول المدعوة.

وأكد وزراء المالية والصحة، ضرورة تضافر كافة الجهود الدولية، لوضع خطط فاعلة، تساعد في تخفيف تداعيات جائحة وباء «كورونا» المستجد (كوفيد 19) على الاقتصاد العالمي، وتسهم في تسريع عملية الانتعاش الاقتصادي، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي عالمي قوي ومتوازن. وسيعقد الاجتماع الاعتيادي الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، ضمن مجموعة العشرين في 14 أكتوبر 2020، لمراجعة التقدم المحرز.

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من ناحية أخرى، شاركت وزارة المالية، مؤخراً، في اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة لمجلس الاستقرار المالي، والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي، بهدف مناقشة آخر تداعيات جائحة فيروس «كورونا» على الاستقرار المالي.

مثّل الإمارات، معالي عبد الحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات المركزي، ويونس الخوري وكيل وزارة المالية.

واتفق الأعضاء على ضرورة مواصلة المحادثات مع مجلس الاستقرار المالي، حول هذا الموضوع الطارئ، وإيجاد طرق لدمج العمل المتعلق بإطار المراقبة المقترح، ضمن جلسات المسار المالي لمجموعة العشرين، لعام 2021 وما بعده.