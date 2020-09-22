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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 126 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
سجلت وزارة الصحة المصرية أمس الاثنين 126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و17 وفاة مقابل 115 حالة إصابة و20 وفاة اليوم السابق.
وذكر خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الإصابات الذي سجلته مصر حتى أمس الاثنين بلغ 102141 حالة، بينها 90332 حالة تماثلت للشفاء و5787 حالة وفاة.
كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.
وفي أحدث تخفيف للإجراءات، ذكرت الحكومة في الآونة الأخيرة أنها ستسمح بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة اعتبارا من21 سبتمبر، وذلك بعد حظرها لشهور في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.
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