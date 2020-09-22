شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرازيل تسجل 13439 إصابة جديدة بكورونا و377 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الاثنين إنها سجلت 13439 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بالإضافة إلى 377 وفاة بسبب المرض.



ووفقاً لبيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل في المجمل أكثر من 4.5 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 137272.

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