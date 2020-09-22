شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تعرب عن دعمها لعملية المصالحة بين حكومة أفغانستان وطالبان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعربت المملكة العربية السعودية، عن دعمها لعملية المصالحة بين حكومة أفغانستان وحركة طالبان، التي عُقدت مؤخرًا.



وأشارت الحكومة في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية (واس)، الى ترحيبها بكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والحد من العنف في أفغانستان..لافتة الى أن المملكة كانت ومازالت مع أفغانستان والشعب الأفغاني لتحقيق جميع آماله وتطلعاته

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