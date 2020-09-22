شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سقوط 3 قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء ببغداد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أفادت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الثلاثاء، بسقوط ثلاث قذائف هاون، داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وبين الحين والآخر تتعرض المنطقة الخضراء التي تضم مقرات لمؤسسات حكومية وبعثات دبلوماسية عربية وأجنبية ومساكن مسؤولين، لهجمات صاروخية توجه أصابع الاتهام فيها لفصائل موالية لإيران. Advertisements ومنذ توليه الحكم في مايو/آيار الماضي،، تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بكبح جماح الجماعات المتطرفة. ويقول خبراء إن هذه الهجمات ما هي إلا رسالة يراد منها إحراج الكاظمي الأقرب للإدارة الأمريكية من سلفه، والذي يخوض حملة لاستعادة السيطرة على مؤسسات ومرافق تستغلها أدوات إيران في بلاده.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط 3 قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء ببغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.