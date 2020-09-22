ظريف : إيران مستعدة لتبادل جميع السجناء مع أمريكا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 09:14 صباحاً - منذ 7 دقائق

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن استعداد بلاده لتبادل جميع السجناء مع الإدارة الأميركية ، حسب ما ذكرته وكالة ” أسوشيتيد برس” .

جاءت تصريحات ظريف خلال مؤتمر بالفيديو نظمه “مجلس العلاقات الخارجية” ، الإثنين .

وأثيرت قضية تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة، وأدت في 10 يونيو/حزيران إلى إطلاق سراح الطبيب الإيراني مجيد طاهري المقيم في فلوريدا، والذي سُجن في الولايات المتحدة لخرقه العقوبات المفروضة على طهران، وعاد إلى إيران.

وبالمقابل أطلقت طهران سراح مايكل وايت، المواطن الأميركي الذي كان مسجونًا في إيران لمدة عامين.

وكانت واشنطن قد أفرجت أيضا عن سيروس أصغري، الأستاذ في جامعة “شريف” للتكنولوجيا الذي تم اعتقاله في الولايات المتحدة، قبل يومين من إطلاق سراح وايت.

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ودعا مسؤولون في الحكومة الأميركية في الأشهر الأخيرة إلى إطلاق سراح سيامك نمازي ومراد طاهباز، وهما مواطنان أميركيان من أصل إيراني محتجزان في إيران.

جريمة إعدام أفكاري

وبرر ظريف، تنفيذ الإعدام ضد المصارع الايراني نويد أفكاري، الذي خلق رود فعل دولية واسعة، قائلا إن إعدامه لا علاقة له بمشاركته في الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام.

وبحسب وكالة ” أسوشيتيد برس”، فقد زعم ظريف خلال حديثه، الاثنين، في مؤتمر بالفيديو نظمه “مجلس العلاقات الخارجية”، وهو مركز أبحاث أميركي، أن إيران بها “قضاء مستقل”، مضيفا أن إعدام أفكاري “جاء بسبب ارتكابه جريمة قتل رجل أمن وليس مشاركته في الاحتجاجات”.

وتأتي هذه المزاعم رغم أن القضاء الإيراني أصدر حكمين بالإعدام ضد نويد أفكاري، أحدهما يتهمه بـ “الفساد في الأرض” بسبب مشاركته في احتجاجات أغسطس 2018 في مدينة شيراز، وهو الحكم الأساس، والحكم الآخر الذي صدر لاحقا كان يتعلق بمقتل عنصر الأمن.

هذا، بينما نشرت “منظمة حقوق الإنسان الإيرانية”، ومقرها أوسلو، ملفًا صوتيًا لجلسة استماع في محكمة أفكاري يطلب فيها المصارع، البالغ من العمر 27 عامًا، من القاضي عرض فيلم يتعلق بقتله المزعوم لعنصر أمن خلال الاحتجاجات الجماهيرية في أغسطس 2018، نافيا تورطه بالقضية.