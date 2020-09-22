مصر.. 126 إصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 09:14 صباحاً - منذ ساعتين

سجلت مصر ، الإثنين، 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، و17 حالة وفاة ، خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية .

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر عن خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 90332 حالة حتى يوم الاثنين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

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وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 102141 حالة من ضمنهم 90332 حالة تم شفاؤها، و5787 حالة وفاة.

وكانت مصر فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

وفي أحدث تخفيف للإجراءات، ذكرت الحكومة مؤخرا أنها ستسمح بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة اعتبارا من اليوم الاثنين 21 سبتمبر، وذلك بعد حظرها لشهور في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.