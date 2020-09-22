كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 09:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الاتحاد الأوروبي يضع مجرم حرب ليبي على قائمة العقوبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية، بأن الاتحاد الأوروبي، وضع في قائمة العقوبات الأوروبية 3 شركات تركية وأردنية وكازاخية.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يضع " محمود مصطفى الورفلي" على قائمة العقوبات.

يذكر، أن الرائد محمود مصطفى بوسيف الورفلي (مواليد 1978) هو قائد عسكري ليبي، يعمل أمرًا لدوريات القوات الخاصة الليبية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكابه لجرائم حرب.

