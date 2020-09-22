سياسي مصري : تركيا تحاول سرقة المجهود المصرى فى ليبيا بتصريحات كاذبة

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التصريحات التركية بشأن ليبيا، لا أساس لها من الصحة وهى محاولة يائسة من أجل أن يصور النظام التركى للرأى العام التركى والإقليمى أن النجاحات التى تمت فى ليبيا بفضل الجهود المصرية لم يكن بعيداً عن التعاون التركى.



وجاء ذلك خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة "صدى البلد"، وفق ما أورده موقع اليوم السابع .

واضاف عكاشة أن كافة النجاحات المصرية التى تحققت على أرض الواقع فى ليبيا ونجحت فى الوصول إلى لم الشمل الليبى ووقف إطلاق النار لم تكن تركيا طرفاً فيها، بل كانت تأجج الموقف، وتابع: "هم يحاولون سرقة المجهود المصرى وإيحاء للناس أن النجاحات فى ليبيا تم بمشاركة تركية وهو ما لا يمت للحقيقة بصلة".

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وأكد "عكاشة"، أن النظام التركى، متخبط بشكل فادح وفشل فشلاً ذريعاً فى كافة الملفات التى زعم أنه قادر على التعامل معها فى الإقليم، وتابع: "يظنوا أنهم يستطعيون أن يخدعوا الجميع"، مشيراً إلى أن تركيا تنظر إلى ثورة 30 يونيو على أساس أنها وحش كبير قضى على الحلم العثمانى ووجهت ضربة له فى مقتل، مضيفاً: "يعتبرون ثورة 30 يونيو أنها أسقطت الحلم العثمانى وكافة المخططات التى كانت تقدمها تركيا للدول الغربية ويهمونهم أنهم قادرون على التعامل معها".

ولفت "عكاشة"، إلى أن عناصر الإخوان الإرهابية الذين يهاجمون مصر من تركيا، سيعلمون قريبا بتعامل تركيا معهم بعدما تنتهى مهمته، وتابع:"قريباً سيرون طريقة الخدم التى ستعاملهم بها تركيا".

وقال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، إن تركيا تمارس بلطجة سياسية بعدما شعرت بنشوة الأكاذيب التى يرددها إعلامها بأنها قوة إقليمية كبرى، ويجب أن تتحرك فى كافة الملفات الكبرى بالمنطقة العربية، وتابع: "عملت على زرع بعض الأوهام فى نفوس بعض الأوروبيين والمصريين بأنها قوة كبرى ولكنها تمارس بلطجة سياسية".

وأضاف "العرابى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، أنه يجب أن يكون هناك دور دولى رامى لتحجيم دور تركيا وإعادته إلى دوره الطبيعى، لافتاً إلى أن هناك دول إقليمية كثيرة تدرك الخطر التركى فى المنطقة ، وتابع:"تركيا ستواجه بعقوبات أوروبية قريباً