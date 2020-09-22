مصر تدعو للتصدي لكافة الدول التي توظف الإرهاب لتحقيق أهداف خاصة

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ودعا الوزير المصري، في كلمة بلاده الافتراضية خلال افتتاح أعمال فعاليات الاسبوع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، إلى ضرورة تصدي المجتمع الدولي للدول الداعمة للإرهاب، مشدداً على دعوة بلاده للتصدي لكافة الدول التي توظف الإرهاب لتحقيق أهداف خاصة.
وحث شكري، المجتمع الدولي ممثلًا في الأمم المتحدة على العمل على صيانة السلم والأمن الدوليين، والتصدي لمحاولات تفكيك الدول الوطنية ومكافحة الإرهاب والتصدي للدول التي توظفه وتوفر له التمويل والملاذ الآمن، ومكافحة التطرف والجريمة المنظمة.
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