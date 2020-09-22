شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدعو للتصدي لكافة الدول التي توظف الإرهاب لتحقيق أهداف خاصة والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، أن مصر لديها رؤية قائمة على مقومات بمقدمتها تأكيد قيم التكافل والمساواة بين البشر وسيادة الدول على أراضيها ومقدراتها وتجنب الاستقطاب، وإعلاء روح الشراكة واحترام الخصوصية الثقافية للشعوب والمجتمعات.

ودعا الوزير المصري، في كلمة بلاده الافتراضية خلال افتتاح أعمال فعاليات الاسبوع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، إلى ضرورة تصدي المجتمع الدولي للدول الداعمة للإرهاب، مشدداً على دعوة بلاده للتصدي لكافة الدول التي توظف الإرهاب لتحقيق أهداف خاصة.

وحث شكري، المجتمع الدولي ممثلًا في الأمم المتحدة على العمل على صيانة السلم والأمن الدوليين، والتصدي لمحاولات تفكيك الدول الوطنية ومكافحة الإرهاب والتصدي للدول التي توظفه وتوفر له التمويل والملاذ الآمن، ومكافحة التطرف والجريمة المنظمة.