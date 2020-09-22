الرافدين: شمول منتسبي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالسلف الشخصية

أعلن مصرف الرافدين شمول منتسبي مديريتي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالسلف الشخصية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر شمول تلك الدوائر بالسلف الشخصية عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية". وأشر البيان، إلى أنه "بإمكان المنتسبين التقديم على السلفة عن طريق الرابط الإلكتروني https://qi.iq/loans".





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