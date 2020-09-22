صحيفة رسمية: 'دوائر سريّة' تترقب حملة حكومية تستهدف 'حيتاناً كبيرة'

أفادت صحيفة "الصباح" الرسمية، الثلاثاء، بأن "دوائر سرية" تحيط بمن وصفتهم بأنهم "حيتان كبيرة"، تترقب حملة حكومية مناهضة للفساد، مشيرة إلى وجود دعوات متصاعدة لـ"ضرب فاسدين" في محافظة كركوك وإقليم كردستان.
ونقلت الصحيفة عن مصدر برلماني قوله، إن "98 بالمئة من عمل اللجنة الدائمة المختصة بجرائم الفساد لم يبدأ بعد، وسينطلق في المرحلة القريبة المقبلة"، لافتاً إلى تصاعد "الدعوات لتشمل حملة ضرب الفاسدين مناطق أخرى خارج بغداد، من بينها كركوك وإقليم كردستان".
وتابعت الصحيفة أن "الحكومة ذكرت في اكثر من تصريح أن اعتقال بعض الشخصيات ما هو إلا بداية لعمل اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد وملفات الجرائم الكبرى التي شكلت برئاسة اللواء الحقوقي أحمد ابو رغيف، وهذه الاعتقالات لا تشكل سوى 2 بالمئة من عمل اللجنة، وسط توقعات بأن تكون غالبية عمل اللجنة في المرحلة المقبلة موجّهة للحيتان والرؤوس التنينية الكبيرة المتهمة بالفساد".
وأضافت أن "مجلس النواب كجهة تمارس الدور الرقابي؛ رفع العشرات من ملفات الفساد الى هيئة النزاهة التي بدورها حولتها الى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ اجراءات بحق من أدينوا بتلك الملفات".
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