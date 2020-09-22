سم ترامب.. كندا تبحث عن خيوط ساعي البريد

مازالت الرسالة السامة التي كانت في طريقها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتفاعل مع كل خيط تكشف عنه السلطات الأمنية سواء في الولايات المتحدة أو خارج حدودها.

الجديد في القصة هو قيام الشرطة الكندية بتفتيش منزل في منطقة مونتريال، على صلة بالرسالة التي يشتبه أنها تحتوي على مادة الريسين القاتلة.

وعملية التفتيش في مونتريال التي جرت بناء على طلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي، جاءت بعد توقيف امرأة مشتبه بها كانت تحاول العبور من الولايات المتحدة إلى كندا، وفق مصدر في الشرطة الكندية.

الريسين القاتل

والأسبوع الماضي، اُكتشفت رسالة قبل وصولها البيت الأبيض، قيل إنها تحتوي على الريسين الذي يتم إنتاجه عبر معالجة بذور الخروع.

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ويعتبر الريسين قاتلا سواء عبر تناوله أو استنشاقه أو حقن جرعة صغيرة للغاية منه، حيث يتسبب بفشل في الأعضاء.

أما المرأة التي كانت تحمل سلاحا ناريا عند القبض عليها، فسوف تمثل أمام محكمة أمريكية، اليوم الثلاثاء.

ولم يُعرف ما إذا كان المنزل الذي فتشه خبراء في التهديدات الكيميائية البيولوجية والنووية والمتفجرات في لونغوي جنوب مونتريال، تابعا للمرأة نفسها أم لا.

وتُعرف المشتبه بها في الإعلام الكندي على أنها باسكال فريير (53 عاما)، وتحمل الجنسيتين الفرنسية والكندية.